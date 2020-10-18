Финская газета рассказала о смерти Пушкина от туберкулеза

Крупная финская газета «Илталехти» рассказала о гибели российского поэта Александра Пушкина от туберкулеза, чем вызвала недоумение у читателей.

Материал авторства Хельи Салонен был опубликован 17 октября. В нем журналистка рассуждала об опасности смерти от туберкулеза и о нынешней пандемии коронавируса.

Чтобы показать читателям масштабы распространения туберкулеза, Салонен перечислила знаменитых людей, которые скончались от этого недуга. В списке приведены известные финские литераторы, среди которых указана и уроженка России Эдит Сёдергран, отмечает «Фонтанка», а также Эмили Бронте, Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Александр Пушкин и Антон Чехов.

«Это те, кто с достаточной степенью уверенности умер от туберкулеза», — утверждается в статье.

Примечательно, что согласно последним исследованиям, Чехов скончался от закупорки сосудов и кровоизлияния в мозг, а не от туберкулеза, которым и в самом деле болел. Но больше финнов поразило утверждение о смерти Пушкина.

«Впервые слышу, что Александр Пушкин умер от туберкулеза. Разве это не пуля в 1837 году на дуэли с Дантесом попала в область живота?» — отметили они в комментариях под статьей.

По словам одного из читателей, он написал об ошибке автору материала, но она заверила, что «версий гибели знаменитостей много, поэтому альтернативное мнение позволительно».

В марте украинская писательница призвала граждан своей страны отказаться от чтения произведении Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, так как они являются «щупальцами русского мира».