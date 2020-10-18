В Москве прошел первый снег с дождем

В ночь на 18 октября в Москве впервые за эту осень прошел мокрый снег. На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь.

Как пишет «РИА Новости», по данным синоптиков ночью и утром в воскресенье ожидается дождь вперемешку со льдинками, который может перейти в мокрый снег.

17 октября московские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, которая ожидается в городе в выходные. Так, помимо мокрого снега, прогнозируется усиление ветра до 17–20 м/с, местами возможна гололедица.