В России и городах мира начался «Тотальный диктант». В этом году текст посвящен основоположнику отечественной теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Автор произведения — писатель Андрей Геласимов. Организаторы разработали несколько форматов. Впервые диктант можно написать на фирменном бланке дома. В России очные площадки открыты в 546 городах. Также пункты написания диктанта работают в 69 городах мира. Популяризация русского языка — одна из важнейших задач акции. Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году.