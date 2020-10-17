Россия потребует от США объяснений из-за допроса журналиста RT

Российский журналист канала RT Константин Рожков был подвергнут в аэропорту Нью-Йорка многочасовому допросу, в связи с чем посольство РФ в Вашингтоне ждет от Госдепа объяснений. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии 17 октября.

По данным дипломатов, Рожков прибыл в США для съемок документального фильма для RT об Америке накануне президентских выборов, чем вызвал недовольство представителей госбезопасности.

В ходе допроса от россиянина потребовали предоставить доступ ко всем электронным носителям и дать объяснения опубликованной им информации в сети, в частности, о том, что он сделал прививку от COVID-19 российской вакциной.

«Допрос сотрудника российского СМИ явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности. Рассматриваем произошедшее как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы», — заявили в посольстве.

Дипломаты указали, что намерены требовать от Госдепартамента объяснений в связи с произошедшим.

В заключение российская дипмиссия напомнила, что подобный случай с журналистами из РФ не единственный, и призвала правозащитные и международные организации обратить на это внимание.

В сентябре посольство России в Вашингтоне призвало США прояснить данные телеканала NBC News о том, что американские власти поддерживают украинские провокации в Крыму.