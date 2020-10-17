СК возбудил уголовные дела по факту хищений при создании вертолета Ка-62

Три уголовных дела возбуждены в отношении должностных лиц холдинга «Вертолеты России», Минпромторга и компании «Камов» по факту хищений при создании и строительстве вертолетов Ка-62. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, ущерб оценивается в 3,6 млрд рублей. Дела возбуждены по статье «Мошенничество».

«Следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица «Вертолетов России», «Камов» и Минпромторга», — сообщил он.

По версии следствия, подрядчик «Камов» сдал заказчику – «Вертолетам России» опытно-конструкторские работы, как выполненные в полном объеме. Однако проверка показала, что это не так, ущерб оценили в 162,7 млн рублей.

Во уголовное деле втором деле речь идет о периоде с 2013 по 2016 год. В это время сотрудники «Камов» заключили контракты с Минпромторгом, которому сдали те же самые вертолеты и стенды, что и «Вертолетам России». При этом была выполнена сборка двух вертолетов. Ущерб составил 700 млн.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае 2018 года.