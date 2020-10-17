Популярный украинский блогер умер от коронавируса

Известный блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук умер от осложнений из-за коронавируса. Об этом 16 октября сообщила в Instagram его супруга, блогер София.

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала она.

По ее словам, 35-летний мужчина имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, медики констатировали у него клиническую смерть. Стужук более суток не приходил в сознание, а затем скончался.

На своей странице в соцсети несколько дней назад блогер рассказывал о том, как у него протекает COVID-19.

«Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. Болезнь не эфимерная! И тяжелая», — рассказывал Стужук.

Он отметил, что плохо почувствовал себя на отдыхе в Турции.

На Дмитрия Стужука подписаны более 1,1 млн человек, на его супругу — свыше 5 млн. У них трое маленьких детей.