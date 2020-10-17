Новое российское лекарство подавляет развитие коронавируса

Новое лекарство от Федерального медико-биологического агентства оказывает прямое действие на коронавирус. Медикамент воздействует на особые части генома вируса, подавляя его развитие. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что эту технологию развивал научный центр иммунологии агентства на протяжении 15 лет. Лекарство относится к малотоксичным.

— Если клинические исследования окажутся успешными, мы будем иметь дело с первым этиотропным препаратом, влияющим на саму причину, высокоспецифически и адресно выключающим именно вирус SARS-CoV-2, — отметила она.