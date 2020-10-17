Прямой эфир
Сюжет:

Новое российское лекарство подавляет развитие коронавируса

0
Выделить главное
вкл
выкл

Новое лекарство от Федерального медико-биологического агентства оказывает прямое действие на коронавирус. Медикамент воздействует на особые части генома вируса, подавляя его развитие. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что эту технологию развивал научный центр иммунологии агентства на протяжении 15 лет. Лекарство относится к малотоксичным.

— Если клинические исследования окажутся успешными, мы будем иметь дело с первым этиотропным препаратом, влияющим на саму причину, высокоспецифически и адресно выключающим именно вирус SARS-CoV-2, — отметила она.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020