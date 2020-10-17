В пригороде Парижа неизвестный обезглавил учителя истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на парижскую полицию. Тело обнаружили в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин. Подозреваемого, который, как сообщается, имел при себе огнестрельное оружие, преследовала полиция. Он отказался сдаться и был застрелен после того, как начал угрожать сотрудникам. Территорию где проходило задержание оцепили, опасаясь что на убийце мог быть жилет террориста-смертника.