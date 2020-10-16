Школу и детсад отремонтируют в одном из районов Приангарья

В Чунском районе Иркутской области проведут капитальный ремонт школы и детского сада. Данный вопрос обсудили губернатор региона Игорь Кобзев и мэр муниципалитета Николай Хрычов.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области, стоимость ремонта оценили в более чем 200 млн рублей. Их выделили из областного бюджета.

Ожидается, что работы на объектах начнутся в мае 2021 года, а завершатся в сентябре 2022-го.

Подрядчика определят в ближайшее время.

В сентябре в Усольском районе Иркутской области открылся новый детский сад «Мамонтенок», рассчитанный на 55 мест. Здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, мебелью и игрушками. На прилегающей территории установлены игровые и спортивные площадки.