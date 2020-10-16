Прямой эфир

Школу и детсад отремонтируют в одном из районов Приангарья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чунском районе Иркутской области проведут капитальный ремонт школы и детского сада. Данный вопрос обсудили губернатор региона Игорь Кобзев и мэр муниципалитета Николай Хрычов.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области, стоимость ремонта оценили в более чем 200 млн рублей. Их выделили из областного бюджета.

Ожидается, что работы на объектах начнутся в мае 2021 года, а завершатся в сентябре 2022-го.

Подрядчика определят в ближайшее время.

В сентябре в Усольском районе Иркутской области открылся новый детский сад «Мамонтенок», рассчитанный на 55 мест. Здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, мебелью и игрушками. На прилегающей территории установлены игровые и спортивные площадки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020