Роналду поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов одержит победу в поединке против американца Джастина Гэтжи.

В пятницу, 16 октября, эфире Instagram один из подписчиков футболиста поинтересовался его мнением на счет боя Нурмагомедов — Гэтжи.

«Конечно, Хабиб победит. Мой брат», — ответил Роналду.

Встреча чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.

32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка и проиграл дважды.