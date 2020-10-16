Прямой эфир

Роналду поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов одержит победу в поединке против американца Джастина Гэтжи.

В пятницу, 16 октября, эфире Instagram один из подписчиков футболиста поинтересовался его мнением на счет боя Нурмагомедов — Гэтжи.

«Конечно, Хабиб победит. Мой брат», — ответил Роналду.

Встреча чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи станет главным боем турнира UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок пройдет без зрителей.

32-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. 31-летний Гэтжи провел 24 поединка и проиграл дважды.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020