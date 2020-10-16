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Отопительный сезон стартует во Владивостоке на следующей неделе

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Во Владивостоке на следующей неделе стартует отопительный сезон. В первую очередь тепло поступит в детские сады, больницы и школы, затем отопление будет подано в жилые дома.

Как сообщили ИА PrimaMedia в городской администрации, в этом году сильных холодов решили не дожидаться и включить отопление раньше установления нормативных температур. Готовность всех учреждений образования, культуры и здравоохранения к отопительному сезону составляет 100%.

В правительстве города отметили, что на принятие решения повлияли многочисленные обращения жителей и руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри помещений.

Ранее сообщалось, что в ЕАО установили предельные цены на дрова и уголь для частного сектора. Ответственность за обеспечение твердым топливом на местах возложили на органы местного самоуправления.

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