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Современный ФОКОТ открыли в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске открыли второй в городе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Его построили на территории спортивной школы олимпийского резерва в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщает ИА SakhalinMedia, подрядчик завершил строительство еще в конце 2019 года, однако пандемия коронавирусной инфекции позволила открыть спортобъект только в октябре 2020-го. Стоимость ФОКОТа составила 42 млн рублей, 25 из них выделили из федерального бюджета, остальное — из регионального.

Спортивная площадка включает беговую дорожку, футбольное поле, сектор для прыжков в длину и несколько уличных тренажеров. Кроме того, программой строительства предусмотрены баскетбольная и волейбольная площадки.

Директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта региона Ирина Рябкина отметила, что на площадке есть возможность выполнять нормативы ГТО.

До конца осени на территории спорткомплекса установят освещение. Площадка будет доступна для желающих круглогодично.

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