Псковская область впервые купила крупную партию вакцины от пневмококка

Власти Псковской области впервые закупили крупную партию вакцины от пневмококка. Как сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции главный внештатный инфекционист региона Ираида Сивачева, выделены деньги на закупку 5008 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции.

Отмечается, что это произошло впервые за всё время существования иммунных программ.

В понедельник, 19 октября, у всех медицинских организаций появится возможность получить препарат и приступить к вакцинации взрослого населения.

Первая партия в количестве 2300 доз уже поступила в Псковскую область и распределена по медицинским организациям, пишет Псковское агентство информации.

11 октября сообщалось, что в России создают собственную вакцину от пневмококковой инфекции. Новый препарат будет относиться к третьему поколению и отличаться от импортных аналогов минимальным проявлением побочных эффектов.