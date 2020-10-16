Обследование пострадавших в результате паводка домов завершили в ЕАО

В Еврейской автономной области завершили обследование пострадавших в результате паводка жилых домов. По предварительным данным комиссии, от водной стихии пострадало около 500 жилых помещений в восьми населенных пунктах трех районов области и в Биробиджане.

Как сообщили ИА EAOMedia в управлении по информационной политике правительства региона, непригодными для проживания признаны 360 жилых помещений, еще 106 потребуется капитальный ремонт, 31 признано пригодным для проживания.

Обследование проводили шесть межведомственных комиссий. По решению областной комиссии по ЧС, возглавляемой губернатором Ростиславом Гольдштейном, к оценке приступили сразу после схода воды.

Граждане уже получили заключения экспертов для подтверждения их прав на получение соцподдержки. Правительство региона сформирует и направит в адрес Минстроя России сводный перечень всех утраченных и поврежденных объектов в ЕАО для получения из федерального бюджета средств на оказание финансовой поддержки их владельцам.

Параллельно другие комиссии проводят обследования, связанные с нарушением условий жизнедеятельности граждан, и фиксируют утрату их имущества первой необходимости.

Компенсации пострадавшим уже начали перечислять. Первыми их получили 326 жителей Ленинского района.

22 сентября руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко сообщил, что ущерб от паводка на реке Амур в Еврейской автономной области составил 1,45 млрд рублей. В качестве меры по снижению ежегодного ущерба губернатор региона Ростислав Гольдштейн предложил расселить жителей из зон подтопления.