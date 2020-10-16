Более 50 человек умерли в Турции из-за отравления поддельным алкоголем

В Турции в результате отравления поддельным алкоголем скончались по меньшей мере 54 человека. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает турецкий телеканал NTV.

Смертельные случаи зафиксированы в 11 провинциях страны, в том числе в Измире, Айдыне и Текирдаге.

14 октября телеканал сообщал, что в ходе рейдов правоохранителей по стране, было изъято более 1,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и свыше 3,2 тыс. литров поддельных напитков.

За день до этого сообщалось, что в Турции в результате отравления поддельным алкоголем скончались 30 человек. Тогда же стало известно, что сотрудники полиции обнаружили в провинции Мерсин подпольное производство алкоголя. В жидкости было выявлено высокое содержание метанола, что и послужило причиной отравления.