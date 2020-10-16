Жителей Брянска предупредили о сильном ветре

МЧС предупреждает жителей Брянска об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В городе усилится ветер.

Согласно прогнозам, в ночные часы осадки не ожидаются. Днем на территории Брянска пройдет сильный дождь. Ветер усилится до 7–12 м/с, при этом порывы могут достигать 20 м/с. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

В течение дня похолодает до +12 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 октября усиление ветра ожидается в Москве. В течение выходных погоду в столице будет определять циклон. МЧС напоминает, что при сильном ветре стоит обходить стороной шаткие конструкции, деревья и рекламные щиты.