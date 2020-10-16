Жительница Тамбова перечислила мошенникам 250 тыс. рублей

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 22-летняя девушка перевела на неизвестный счет 250 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя девушки оформлен кредит. Чтобы предотвратить операцию по списанию, тамбовчанке предложили перевести деньги на продиктованный счет. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Выполняя указания злоумышленников, девушка перевела деньги с помощью банкомата. Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества.

Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

Ранее сообщалось, что жители Иркутской области лишились 700 тыс. рублей в результате мошенничества.