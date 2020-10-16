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Власти Гонконга ужесточат требования для въезда из России

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Власти Гонконга внесли Россию в список стран с повышенным риском передачи коронавируса и ужесточат требования для въезда. Соответствующий указ появился 16 октября на правительственном сайте.

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«Ввиду развития эпидемической ситуации COVID-19 во всем мире и в Гонконге, сегодня (16 октября) правительство опубликует последние технические требования, чтобы включить Францию ​​и Россию в список мест в соответствии с Положением о профилактике и борьбе с болезнями <…> начиная с 26 октября, для более эффективной борьбы с эпидемией», — говорится в документе.

Информацию об ужесточении требований к приезжающим из России подтвердили ТАСС и в посольстве в Гонконге.

В частности, дипломаты пояснили, что для въезда сюда лиц, посещавших в течение двух недель Россию, теперь необходимо предоставлять справку от аккредитованной лаборатории об отсутствии коронавирусной инфекции. Она должна быть на английском или китайском языках и выдана не позже чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, по прибытии в Гонконг необходимо будет обязательное прохождение двухнедельного карантина в отеле. Аналогичные правила ранее также были введены в отношении прибывающих из 11 других стран повышенного риска распространения инфекции, включая Великобританию, Индию, США, Казахстан.

В июле профессор и декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что мутация ДНК привела к увеличению заразности коронавирусной инфекции на 30%, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 16 октября, в Гонконге зафиксировано 5,2 тыс. случаев COVID-19, 105 человек скончались, 4,2 тыс. пациентов выздоровели.

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