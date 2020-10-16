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Мужчина погиб в ДТП с грузовиком при гололеде в Югре

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ГИБДД проводит проверку по факту ДТП на трассе в Югре в условиях гололеда. При столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб 44-летний мужчина.

Авария произошла на трассе Лянтор–Нижнесортымский. По данным Госавтоинспекции, 44-летний водитель автомобиля Opel Zafira не рассчитал дистанцию с движущимся впереди транспортным средством и допустил столкновение. Ситуацию усугубили погодные условия и наличие гололедных явлений на дороге. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность, учитывать погодные условия и избегать резких маневров.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске двое мужчин погибли при столкновении двух автомобилей на Императорском мосту.

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