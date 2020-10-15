Два человека погибли в ДТП на Императорском мосту в Ульяновске

В Ульяновске при столкновении двух отечественных легковушек погибли двое мужчин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в четверг, 15 октября, на правой дамбе Императорского моста. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» под управлением 28-летнего мужчины и ВАЗ-2112, за рулем которого находился 25-летний водитель, пишет 1ul.ru.

Спасатели извлекли водителей при помощи гидравлического инструмента и передали медикам. Оба пострадавших скончались по дороге в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 октября сообщалось, что Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на территории Башкирии. Водитель погиб при опрокидывании автоцистерны в кювет.