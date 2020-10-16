В Москве полиция задержала со стрельбой двух мужчин на детской площадке

Полицейские с применением оружия задержали на западе Москвы двоих пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно и напали на одного из сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России в пятницу, 16 октября.

Инцидент произошел в четверг днем по адресу улица Минская, дом 15, корпус 2. Наряд полиции прибыл по вызову на детскую площадку, где обнаружил двоих неизвестных, которые распивали алкогольные напитки.

«Они распивали спиртные напитки, вели себя агрессивно. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировали», — приводит агентство слова пресс-службы.

При попытке задержания один из нарушителей ударил несколько раз полицейского по телу и голове. Второй сотрудник МВД два раза выстрелил в воздух. После этого мужчин удалось задержать и доставить в отдел полиции.

Против нарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 20.20 и ст. 19.3 КоАП РФ («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Материалы направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

В марте 2019 года председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко заявила, что большинство детских площадок во дворах столицы небезопасны, в основном, из-за взрослых, которые распивают на них алкоголь и курят. Она добавила, что есть смысл обсудить установку на каждой из таких площадках обязательного видеонаблюдения и тревожной кнопки.

Замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин заявил, что в московских дворах уже установлено 19,9 тыс. видеокамер.

По итогам обсуждения депутаты столичного парламента решили направить свои предложения и рекомендации городским властям.