Синоптики предупредили о первых заморозках в Крыму

В Крыму в начале следующей недели похолодает, возможны первые заморозки. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

«На смену продолжительной теплой комфортной погоде во второй половине октября в Крым придет настоящая осень», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в выходные дни, 17–18 октября, на территорию полуострова придет холодный атмосферный фронт: грозовые дожди, усиление южного с переходом на северо-западный ветра до 17–22 м/с.

«В начале следующей недели осадки постепенно прекратятся, температура воздуха значительно понизится и составит: ночью 3–8, днем 13–18 градусов. В степных и предгорных районах в ночные и утренние часы на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до 1–3 градусов», — отмечают в гидрометцентре.

На сайте также размещено штормовое предупреждение на 15–19 октября. В Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди вечером 17 октября, 18 октября местами очень сильные дожди, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17–22 м/с. 19 октября понижение максимальной температуры воздуха до 13–18 градусов, минимальной до 3–8 градусов.

14 октября в центре погоды «Фобос» сообщили о возможных слабых ночных заморозках в московском регионе в предстоящие выходные.