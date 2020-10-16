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Правительство России определило график выходных на 2021 год

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Правительство России определило график выходных на 2021 год. Новогодние и рождественские каникулы будут длиться с 1 по 10 января. В феврале будет три дня отдыха подряд с 21 по 23 февраля. Для этого субботу, 20 февраля, сделают рабочей и перенесут ее на понедельник, 22-е. У россиян в следующем году будет еще четыре «мостика» на праздники — с субботы по понедельник: с 6 по 8 марта, с 1 по 3, с 8 по 10 мая и 12–14 июня. А в ноябре 2021-го будет целых четыре выходных дней подряд — с четверга, 4, по воскресенье, 7. На 5 ноября перенесут выходной с праздничной субботы, 2 января. 31 декабря будущего года станет нерабочим за счет того, что праздничный день 3 января приходится на воскресенье.

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