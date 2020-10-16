Открытое горение на складе в Нижнем Новгороде ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили ТАСС в МЧС России.

«В 11:58 мск открытое горение ликвидировано на площади 1,8 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар вспыхнул утром в пятницу на складе в Сормовском районе, сообщает РЕН ТВ. Для его тушения был задействован пожарный поезд, возгоранию был присвоен третий ранг.

В ночь на 16 октября загорелся психоневрологический диспансер в Красноярском крае. К тушению были привлечены 51 человек и 19 единиц техники. Пострадавших нет.