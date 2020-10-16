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В Красноярском крае потушили пожар в психдиспансере

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в психоневрологическом диспансере в Красноярском крае. Об этом сообщает сайт RuNews24 со ссылкой на источники в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь с 15 на 16 октября в учреждении города Лесосибирск. Загорелась кровля двухэтажной постройки, которая прилегает к основному корпусу психдиспансера. Площадь пожара составила 744 кв. м.

В тушении возгорания были задействованы 51 человек и 19 единиц техники. Никто из сотрудников и пациентов медицинского учреждения не пострадал. 13 человек, включая пациентов, эвакуировались самостоятельно, отмечает телеканал «360». Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «Звезда».

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