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Правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

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Правительство России утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в кабмине.

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Согласно постановлению, 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Таким образом, у граждан будет три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, добавили в правительстве.

В июне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект, предполагающий сокращение периода новогодних праздников с 1 по 3 января в качестве компенсации нерабочих дней в этом году. Поправки предложено внести в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

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