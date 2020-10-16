«ФосАгро» завоевала Гран-при Всероссийского конкурса РСПП

ПАО «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, получила Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, с которым «Известия» ознакомились 15 октября.

Церемония вручения состоялась в рамках Съезда РСПП, завершающего деловую программу Недель Российского бизнеса. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции Съезд прошел в формате видеоконференции.

Победители в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» определяются в нескольких номинациях.

«В этом году в конкурсе приняли участие 152 крупнейшие компании, представляющие почти половину регионов России. Гран-При, присуждаемый по условиям конкурса компании, которая одержала победу более чем в половине номинаций, в истории конкурса вручался дважды и оба раза им была удостоена ФосАгро», — отметил исполнительный вице-президент РСПП, председатель оргкомитета конкурса Виктор Черепов.

«Первый Гран-при нашего конкурса мы вручали в теперь уже далеком 2017 году. За это время бизнес-среда в нашей стране сделала серьезный шаг вперед, а во время пандемии подтвердила зрелость и понимание лежащей на ней ответственности. Получение второго по счету Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса» ФосАгро значит, что компания еще выше подняла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного развития и эффективности, социальной ориентированности, экологической устойчивости своих деловых практик», — заявил президент РСПП Александр Шохин.

При принятии решения жюри оценивало деятельность российских компаний в 2019 году. Этот год стал для компании рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов — более 9,5 млн. тонн (рост 6,1% к 2018 году). Объем производства апатитового и нефелинового концентратов составил 11,7 млн тонн (рост на 5,8% к 2018 году). Компания увеличила поставки на приоритетный для себя внутренний рынок на 10,5%, поставив российским фермерам свыше 3 млн тонн удобрений. По данным РАПУ на конец 2019 года, 35% всех минеральных удобрений, приобретенных российскими аграриями, были произведены компанией «ФосАгро».

Принимая решение о присуждении Гран-при жюри отметило устойчивую динамику роста производственных показателей компании, рост производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

«Я благодарен всему российскому бизнес-сообществу за поддержку и жюри конкурса за признание достижений компании «ФосАгро». Эта победа — заслуга каждого работника, всего многотысячного трудового коллектива ФосАгро», — сказал генеральный директор компании Андрей Гурьев.

Он отметил, что в период пандемии компании удалось сохранить объемы производства и при этом заботиться о здоровье сотрудников.

«В условиях пандемии мы не сбавили обороты — компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса», — заключил Гурьев.