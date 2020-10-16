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Социальное авиасообщение возобновляется в Карелии

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Администрация аэропорта Петрозаводска сообщила о возобновлении социального авиасообщения. Речь идет о полетах на вертолете из столицы республики на остров Кижи и в деревню Сенная Губа.

Дата начала авиасообщения — 19 октября. Билет в одну сторону обойдется в 1,129 тыс. рублей. Рейсы будут совершаться по понедельникам.

Как отмечает ИА «Карелinform», авиарейсы открываются, как правило, сразу после закрытия водной навигации. В этом году стоимость одного билета по этим направлениям 2,3 тыс. рублей в обе стороны. Однако эти рейсы, судя по расписанию, закончились 4 октября.

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