Социальное авиасообщение возобновляется в Карелии

Администрация аэропорта Петрозаводска сообщила о возобновлении социального авиасообщения. Речь идет о полетах на вертолете из столицы республики на остров Кижи и в деревню Сенная Губа.

Дата начала авиасообщения — 19 октября. Билет в одну сторону обойдется в 1,129 тыс. рублей. Рейсы будут совершаться по понедельникам.

Как отмечает ИА «Карелinform», авиарейсы открываются, как правило, сразу после закрытия водной навигации. В этом году стоимость одного билета по этим направлениям 2,3 тыс. рублей в обе стороны. Однако эти рейсы, судя по расписанию, закончились 4 октября.