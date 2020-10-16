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Россияне активно планируют отдых на Новый год

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Россияне активно планируют отдых на Новый год. Большинство путешественников выбирают внутренний туризм. Согласно опросу популярного агрегатора для покупки билетов, минимум 20% россиян составили план новогодних поездок. 5% туристов купили билеты и забронировали отели. В топ-10 городов входят Сочи, Калининград, Петербург, Симферополь, Краснодар и Новосибирск. Цена проживания в Сочи выросла на 40% в сравнении с 2019 годом. 10 дней отдыха в Краснодарском крае стоит 100 тыс. рублей. Стоимость ночи в отеле Калининграда подорожала на 20%. Среди зарубежных направлений самое популярное — Стамбул. Также на праздники россияне полетят в Дубай, Мале и Пхукет.

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