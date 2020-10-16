В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества

В Сбербанке в пятницу, 16 октября, рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Так, злоумышленники звонят россиянам от имени прокуратуры и просят перевести деньги на специальный счет.

По данным организации, мошенники сообщают своим жертвам о неких следственных действиях внутри банка и предупреждают о грядущем звонке якобы из прокуратуры.

«И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — цитирует заявление Сбербанка «РИА Новости».

Так, с начала года поступило почти 2,9 млн жалоб клиентов по поводу попыток обмана, это больше чем в два раза по сравнению с 2019 годом, отметили в организации.

При этом отмечается, что за этот период Сбербанку удалось предотвратить похищение 40 млрд рублей клиентов, в то время как за весь прошлый год эта сумма составила 39,7 млрд рублей.

13 октября в Генпрокуратуре РФ заявили, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета.

Всего в период с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост такого рода преступлений отмечен в 35 субъектах страны, добавили в ведомстве.