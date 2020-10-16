Первая школа в Барнауле ушла на каникулы раньше срока

В Барнауле первая школа ушла на каникулы досрочно. Занятия прекращены в школе №50 в Индустриальном районе. Причина – распространение коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ подписал директор школы Александр Титов. Каникулы начались с 14 октября и продлятся до 1 ноября.

Посещать учебное заведение в это время запрещено и детям, и взрослым. За это время в школе должны провести полную дезинфекцию, пишет altapress.ru.

Ранее на дистанционное обучение перевели 456 учеников школы №2 Кулундинского района. Там COVID-19 нашли у каждого третьего учителя.