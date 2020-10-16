Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта

Американский актер Хоакин Феникс исполнит роль французского императора Наполеона Бонапарта в фильме режиссера Ридли Скотта Kitbag. Как отмечает портал Deadline, название картины происходит от поговорки: «Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл».

Источники издания рассказали, что сюжет ленты будет строиться вокруг жизни Наполеона до того, как он стал императором, его стремления к власти, непростых отношений с женой и единственной настоящей любовью Жозефиной, пишет «Москва 24».

Как напоминает REGNUM, последним проектом Хоакина Феникса стал кинокомикс «Джокер».

Ридли Скотт же намерен запустить картину в производство после окончания работы над драмой о модном доме «Гуччи» с Леди Гагой в роли Патриции Реджиани. Съемки этого фильма он собирается начать в марте следующего года в Италии.

А в настоящее время режиссер завершает съемки исторической драмы «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером, Джоди Комер и Беном Аффлеком. Выход картины намечен на начало 2021 года.

Ранее стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках фильма Netflix «Не смотри вверх» вместе с актрисой Дженнифер Лоуренс.