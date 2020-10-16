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В Twitter прокомментировали сбой в соцсети

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Представители сервиса микроблогов Twitter прокомментировали сбой в его работе.

По их словам, сбой произошел из-за неисправности внутренних систем. Специалисты не выявили признаков хакерской атаки или несанкционированного проникновения.

Сбой произошел в ночь на пятницу, 16 октября, и носил глобальный характер. С жалобами на работу соцсети за последние несколько часов с начала неполадок обратились более 50 тысяч пользователей, пишет сайт kp.ru.

Так, сообщения о неполадках в работе сервиса поступали от пользователей в США, Веикобритании и Японии, Испании, Бразилии, а также России. Больше половины владельцев аккаунтов (52%) указали на проблемы с работой сайта. 33% зафиксировали перебои в работе приложений для iPhone и iPad. Часть владельцев Android (15%) также заявили о сбое, уточняет телеканал «360».

7 октября сбой произошел в работе YouTube. У 80% пожаловавшихся возникли проблемы с просмотром видео.

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