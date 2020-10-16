В Twitter прокомментировали сбой в соцсети

Представители сервиса микроблогов Twitter прокомментировали сбой в его работе.

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.



We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 15, 2020

По их словам, сбой произошел из-за неисправности внутренних систем. Специалисты не выявили признаков хакерской атаки или несанкционированного проникновения.

Сбой произошел в ночь на пятницу, 16 октября, и носил глобальный характер. С жалобами на работу соцсети за последние несколько часов с начала неполадок обратились более 50 тысяч пользователей, пишет сайт kp.ru.

Так, сообщения о неполадках в работе сервиса поступали от пользователей в США, Веикобритании и Японии, Испании, Бразилии, а также России. Больше половины владельцев аккаунтов (52%) указали на проблемы с работой сайта. 33% зафиксировали перебои в работе приложений для iPhone и iPad. Часть владельцев Android (15%) также заявили о сбое, уточняет телеканал «360».

7 октября сбой произошел в работе YouTube. У 80% пожаловавшихся возникли проблемы с просмотром видео.