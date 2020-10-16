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Школьники отравились в столовой на Алтае

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СК и прокуратура Алтайского края начали проверку по факту отравления детей в школьной столовой. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила пресс-служба краевого СУ СК России.

Инцидент произошел в селе Зудилово Первомайского района. Пищевое отравление после обеда в школьной столовой получили несколько детей. По словам местных жителей, детей кормили просроченными продуктами.

Следователи выясняют, действительно ли питание в школьной столовой было организовано ненадлежащим образом. В ходе проверки будут опрошены родители пострадавших детей, а также сотрудники школы, отмечает телеканал «360». Если эта информация подтвердится, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям сотрудников школы, пищеблока и поставщика, который снабжает образовательное учреждение продовольствием.

Как пишет сайт kp.ru, по словам возмущенных родителей, как минимум два дня детей кормили продуктами с истекшим сроком годности. Некоторые ученики не съедают всё в школе, а забирают с собой домой. Именно так родители увидели, что сок и шоколадки детям дают просроченные.

12 октября сообщалось, что СУ СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело в связи с массовым заболеванием детей в школе Мончегорска. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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