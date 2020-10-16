В аэропорту Лос-Анджелеса снова заметили мужчину с реактивным ранцем

В аэропорту Лос-Анджелеса вновь появился неизвестный мужчина с реактивным ранцем. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Мужчину заметили члены экипажа самолета China Airlines на высоте шести тысяч футов (1,8 тыс. м. — Ред.). Управление уведомило местные правоохранительные органы. ФБР совместно с FAA разбираются в ситуации, сообщает телеканал «Звезда».

В первый раз последователь Тони Старка («Железный человек») появился в аэропорту в сентябре. Тогда его заметил пилот компании American Airlines во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Он сообщил диспетчеру, что мимо самолета на высоте 914 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем, отмечает телеканал «360».