Премьер-министра Финляндии раскритиковали за откровенные фото

Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась для модного журнала Trendi в пиджаке с глубоким декольте на голое тело. Фотография появилась на официальной странице издания в соцсети Instagram и вызвали неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Фотограф журнала Йонас Лундквис сделал снимок политика на фоне озера в откровенном наряде для обложки нового номера. На Марин надето винтажное колье с акцентными подвесками и небольшие серьги-кольца. При этом волосы Марин уложены в привычные для женщины-политика локоны, а ее естественную красоту подчеркнул макияж в нюдовых тонах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Публикация в соцсети собрала почти 30,5 тыс. лайков и вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. По мнению некоторых из них, сниматься в подобном наряде человеку в ее должности неприлично, пишет сайт kp.ru. Другие же пользователи поддержали Марин и начали публиковать снимки в аналогичных образах с хештегом #imwithsanna («Я с Санной»), запустив флешмоб. Сейчас в соцсети можно найти больше тысячи таких фотографий. Сама Марин не стала это комментировать или как-то оправдываться, отмечает телеканал «360».