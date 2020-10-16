Прямой эфир

Премьер-министра Финляндии раскритиковали за откровенные фото

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась для модного журнала Trendi в пиджаке с глубоким декольте на голое тело. Фотография появилась на официальной странице издания в соцсети Instagram и вызвали неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Фотограф журнала Йонас Лундквис сделал снимок политика на фоне озера в откровенном наряде для обложки нового номера. На Марин надето винтажное колье с акцентными подвесками и небольшие серьги-кольца. При этом волосы Марин уложены в привычные для женщины-политика локоны, а ее естественную красоту подчеркнул макияж в нюдовых тонах, пишет «Федеральное агентство новостей».

Публикация в соцсети собрала почти 30,5 тыс. лайков и вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. По мнению некоторых из них, сниматься в подобном наряде человеку в ее должности неприлично, пишет сайт kp.ru. Другие же пользователи поддержали Марин и начали публиковать снимки в аналогичных образах с хештегом #imwithsanna («Я с Санной»), запустив флешмоб. Сейчас в соцсети можно найти больше тысячи таких фотографий. Сама Марин не стала это комментировать или как-то оправдываться, отмечает телеканал «360».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020