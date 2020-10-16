В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает необходимым на государственном уровне создать программу по охране психики.

Он напомнил, что на данный момент в России чаще всего инвалидность получают люди с расстройствами психического здоровья. По его мнению, пандемия коронавируса осложнит ситуацию.

«Я думаю, после окончания пандемии нас ждет всплеск психических и психологических расстройств именно среди медицинских работников, причем не только тех, кто работал только с ковидными пациентами», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Менделевича, Минздрав данную инициативу поддерживает. Он также выразил уверенность, что программа может появиться уже через год-два.

Кроме того, депутат предложил включить ее в национальный проект «Здравоохранение».

20 сентября психотерапевт Павел Пономарев предупредил, что россиян в ближайшее время может настигнуть затяжная депрессия из-за усталости и неопределенности на фоне пандемии коронавируса.