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В Госдуме предложили создать программу по охране психического здоровья

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает необходимым на государственном уровне создать программу по охране психики.

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Он напомнил, что на данный момент в России чаще всего инвалидность получают люди с расстройствами психического здоровья. По его мнению, пандемия коронавируса осложнит ситуацию.

«Я думаю, после окончания пандемии нас ждет всплеск психических и психологических расстройств именно среди медицинских работников, причем не только тех, кто работал только с ковидными пациентами», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Менделевича, Минздрав данную инициативу поддерживает. Он также выразил уверенность, что программа может появиться уже через год-два.

Кроме того, депутат предложил включить ее в национальный проект «Здравоохранение».

20 сентября психотерапевт Павел Пономарев предупредил, что россиян в ближайшее время может настигнуть затяжная депрессия из-за усталости и неопределенности на фоне пандемии коронавируса.

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