Президент Бразилии уволил прятавшего деньги в трусах сенатора

Президент Бразилии Жаир Болсонару уволил вице-спикера правительства в сенате, своего сторонника Чико Родригеса, который во время антикоррупционного рейда спрятал деньги в трусах, пишет 15 октября The Guardian.

По данным издания, накануне полиция провела обыск доме сенатора в связи с расследованием хищений государственных средств для борьбы с Covid-19 в штате Рорайма. Именно от этого региона Родригес избирался в сенат.

При обыске правоохранители обнаружили около 30 тыс. реалов (416 тысяч рублей) наличными, причем свертки с деньгами находились в трусах и между ягодиц Родригеса.

Сенатор отказался признавать вину в коррупции, назвав свою репутацию незапятнанной, но подал в отставку.

В марте сообщалось, что заподозренный в получении взятки иркутский чиновник попытался съесть улики во время задержания, но подавился.