Прямой эфир

На Урале бизнесмен забрал у спортшколы подаренный им инвентарь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В уральском городе Копейск предпринимателя обвинили в том, что он забрал у спортивной школы инвентарь, который сам же подарил, сообщает 16 октября РЕН ТВ.

По данным телеканала, бизнесмен Николай Крюков подарил детям три года назад оборудование для обработки лыж, шкафчики и инвентарь.

По мнению спортсменов и тренеров, причиной, по которой, мужчина решил забрать дары обратно, связана с переходом его сына в другую спортшколу.

«Юридически он прав, а по-человечески — неправильно. Что подарил, а потом раз — забрал это все у детей», — рассказал тренер Геннадий Сидоров.

Сам Крюков объясняет поступок не своей жадностью, а тем, что подарки разворовали. Теперь же он спасает то, что осталось.

«Контрольно-счетная палата пошла проверять. 80% имущества, которое было передано спортшколе и «Спортсооружениям», на месте не оказалось. Обнаруженного имущества на сумму 168 тыс. рублей», — объяснил он.

Правда, и оставшиеся 20% по документам школе не принадлежат. За три года подарки коммерсанта никто не поставил на баланс. Хотя контрольно-счетная палата обязывала это сделать.

В июне сообщалось, что в Хабаровском крае в этом году проведут масштабную модернизацию спортивных объектов. На эти цели направят более 1,5 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020