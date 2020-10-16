На Урале бизнесмен забрал у спортшколы подаренный им инвентарь

В уральском городе Копейск предпринимателя обвинили в том, что он забрал у спортивной школы инвентарь, который сам же подарил, сообщает 16 октября РЕН ТВ.

По данным телеканала, бизнесмен Николай Крюков подарил детям три года назад оборудование для обработки лыж, шкафчики и инвентарь.

По мнению спортсменов и тренеров, причиной, по которой, мужчина решил забрать дары обратно, связана с переходом его сына в другую спортшколу.

«Юридически он прав, а по-человечески — неправильно. Что подарил, а потом раз — забрал это все у детей», — рассказал тренер Геннадий Сидоров.

Сам Крюков объясняет поступок не своей жадностью, а тем, что подарки разворовали. Теперь же он спасает то, что осталось.

«Контрольно-счетная палата пошла проверять. 80% имущества, которое было передано спортшколе и «Спортсооружениям», на месте не оказалось. Обнаруженного имущества на сумму 168 тыс. рублей», — объяснил он.

Правда, и оставшиеся 20% по документам школе не принадлежат. За три года подарки коммерсанта никто не поставил на баланс. Хотя контрольно-счетная палата обязывала это сделать.

В июне сообщалось, что в Хабаровском крае в этом году проведут масштабную модернизацию спортивных объектов. На эти цели направят более 1,5 млрд рублей.