Превращенные в госпитали выставочные центры Москвы потеряют 300 млрд рублей

Из-за резервирования выставочных центров «Сокольники» и ВДНХ под госпитали для коронавирусных больных недополученный доход до конца 2020 года составит около 300 млрд рублей. Такую выручку генерируют экспоненты на этих площадях. Как следствие, государство недосчитается свыше 30 млрд налогов. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя Российского союза выставок и ярмарок Андрей Жуковский.

Сколько продлится режим перепрофилирования, пока никто не знает.

— Никаких финальных сроков нет. Город заинтересован в первую очередь в том, чтобы как можно скорее купировать эпидемию и вылечить тех, кто находится во временном стационаре. Остается надеяться, что хотя бы в апреле или в мае это закончится, — сообщил «Известиям» заместитель генерального директора КВЦ «Сокольники» Алексей Харюткин.

Плановая мощность госпиталя в «Сокольники» — около 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии. На ВДНХ можно будет разместить до 1779 больных.

Оба выставочных центра не будут использоваться по своему основному назначению как минимум до весны следующего года.

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Снова в койки: выставочные центры потеряют миллиарды