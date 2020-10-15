Мэрия Омска выделила 4 млн рублей на новогодние подарки для детей

Администрация Омска выделила из городского бюджета 4 млн рублей на сладкие подарки для детей к Новому году. Аукцион на поставку объявил департамент общественных отношений и соцполитики мэрии.

Всего планируется приобрести 12 674 подарка, стоимость одного составит 320 рублей. В каждом из них должно быть не менее 1 кг конфет, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Внутри праздничной упаковки с поздравлением от мэра должны быть кремовые, вафельные, желейные, пралиновые конфеты, халва в шоколаде, суфле, изделия из шоколада и другие сладости.

Подрядчика планируют выбрать 28 октября. Он должен будет поставить конфеты отдельными партиями до 18 декабря. Участвовать в аукционе смогут только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Ранее сообщалось, что в Омске завершилось народное голосование за место установки главной елки и и проект оформления общественного пространства к Новому году. Опрос в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» продолжался неделю и завершился 9 октября. Всего в голосовании приняли участие 7,444 тыс. человек.