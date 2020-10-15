Памятник экипажу танка Т-34 открыли в Туле

В Могилевском сквере Тулы установили памятник экипажу танка Т-34. Торжественная церемония открытия состоялась в четверг, 15 октября, при участии губернатора Алексея Дюмина.

Как сообщает газета «Тульские известия», монумент выполнен в виде четырех ростовых фигур танкового экипажа. При изготовлении постамента были использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка Т-34.

В ходе церемонии открытия губернатор отметил, что памятник «будет напоминать нам о героизме дедов и прадедов, будет служить сохранению памяти об их великом подвиге».

24 сентября в поселке Гагаринский в Урицком районе Орловской области открыли отреставрированный памятник орловцам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. На памятной доске выбиты 262 имени. Это местные жители, которые не вернулись с войны.