Детский сад открылся в Тамбовской области после модернизации

В Рассказовском районе Тамбовской области вновь открыли МБОУ «Платоновский детский сад». Там провели масштабную модернизацию инженерных сетей в рамках программы «Энергоснабжение».

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», за несколько месяцев в учреждении обновили системы отопления, электроснабжения, водоотведения и водоснабжения. В дальнейшем рабочие заменили напольное покрытие, привели в порядок стены и потолок.

В завершении модернизации в детсад закупили новую мебель и игровые комплексы.

Глава Рассказовского района Алексей Поздняков рассказал, что это первый этап капремонта. В дальнейшем планируется благоустроить входную группу и прилегающую территорию.

В сентябре сообщалось, что в рамках подготовки к новому учебному году в восьми дошкольных образовательных учреждениях Тамбова был проведен капитальный ремонт пищеблоков.