Мину времен ВОВ обезвредили в Брянской области

В Жуковском районе Брянской области спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Днем в четверг, 15 октября, около села Ржаница местные жители обнаружили снаряд. На место выехали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

Саперы изъяли 81-миллиметровую мину и вывезли ее за пределы населенного пункта. Боеприпас был уничтожен.

13 октября сообщалось, что в Жирятинском районе Брянской области обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Его также обезвредили саперы.