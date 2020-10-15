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Мину времен ВОВ обезвредили в Брянской области

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В Жуковском районе Брянской области спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Днем в четверг, 15 октября, около села Ржаница местные жители обнаружили снаряд. На место выехали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

Саперы изъяли 81-миллиметровую мину и вывезли ее за пределы населенного пункта. Боеприпас был уничтожен.

13 октября сообщалось, что в Жирятинском районе Брянской области обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Его также обезвредили саперы.

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