Ключи от 12 новых служебных машин вручили пожарным Оренбуржья

Пожарным Оренбургской области вручили ключи от 12 новых служебных машин. Церемония состоялась в четверг, 15 октября, при участии губернатора Дениса Паслера.

В регион поступили пять автоцистерн на базе Урал-5557 NeXT и семь легковых Hyundai Creta. Технику распределили между территориальными отделами регионального ГУ МЧС в Оренбурге, Орске, Бугуруслане и Сорочинске, а также пожарно-спасательными частями Оренбурга, Светлого и Абдулино, пишет РИА «Оренбуржье».

Как отметил начальник областного ГУ МЧС России Александр Зенов, из бюджетов всех уровней выделяются значительные средства на развитие и совершенствование противопожарной службы.

До конца этого года в регион должна поступить еще одна автоцистерна. Последнее масштабное обновление техники спасателей проводилось в Оренбуржье в 2016 году.