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Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм на Урале

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Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) открыл на территории Среднеуральского женского монастыря новый храм. Об этом в ролике, опубликованном 14 октября на YouTube, сообщил представитель бывшего священника Всеволод Могучев.

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В видео Сергий отмечает, что храм основан в честь Пресвятой Богородицы. Раньше на его месте была небольшая церковь, вмещавшая 30–40 человек, теперь же, по его словам, храм может вместить 4 тыс. прихожан.

Широкую известность Сергий и основанный им Среднеуральский монастырь получили этим летом. В июне схиигумен отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию обители.

Духовник заверял, что COVID-19 выдуман, а позже стало известно о вероятных издевательствах над детьми в монастыре.

В июне в обитель приехала съемочная группа, но на журналистов напали мужчины крепкого телосложения. Они нанесли побои членам съемочной группы, повредили камеру и удалили видеозаписи.

Церковный суд лишил Сергия сана, в сентябре схимонах был отлучен от церкви.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту истязания детей и гибели ребенка на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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