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Незаконную свалку ТБО ликвидировали в Брянске

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В Советском районе Брянска ликвидировали незаконную свалку твердых бытовых отходов. Для этого коммунальщики, региональный оператор по вывозу мусора и товарищества собственников жилья провели субботник.

Речь идет о территории, ограниченной домами по проспекту Станке Димитрова и на улице Спартаковской. Овраг, куда горожане сбрасывают мусор, находится там уже более 30 лет, пишет NASHBRYANSK.RU.

По данным издания, жители складировали на территории картон, пенопласт, бытовую технику, строительный мусор, ветки, оконные рамы.

Представители управляющих компаний намерены также установить таблички, призывающие не мусорить.

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