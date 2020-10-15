Ремонт улицы Металлургов стартует в Липецке

В Липецке отремонтируют улицу Металлургов на отрезке от улицы Невского до кольцевой развязки у памятника трактору. Ожидается, что техника зайдет на объект в ночь на 16 октября.

Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, в ведомстве понимают, что улица Металлургов пользуется большой популярностью у автомобилистов. В связи с этим было принято решение не проводить работы в часы пик, пишет GOROD48.

Ремонт осуществят поэтапно. Сначала он затронет полосу движения в сторону района ЛТЗ. До конца года подрядчик должен уложить два слоя асфальта, смонтировать бордюры и заасфальтировать площадки ожидания общественного транспорта.

На ремонт городских дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году дополнительно направили 170 млн рублей. Улица Металлургов является одним из новых ремонтируемых объектов.