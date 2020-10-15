Улицу Дорожную расширят в Краснодаре

В Краснодаре в конце октября стартует ремонт улицы Дорожной. Ее расширят до четырех полос на участке протяженностью 1,2 км в районе ЖК «Дыхание». Запланирована установка трех новых остановочных пунктов для общественного транспорта.

На территории жилого комплекса «Дыхание» возведут школу и детский сад. На Дорожной улице сделают поворотные полосы для въезда на территорию ЖК и выезда из него, пишут «Кубанские новости».

Напомним, строительство Дальнего западного обхода Краснодара планируется завершить в 2023 году. Трасса свяжет автодороги М-4 «Дон» и А-289, чтобы направить автомобильный поток в сторону Крымского моста.