Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

Кнессет (парламент) Израиля в четверг, 15 октября, утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила израильская радиостанция Kan.

Документ поддержали 80 из 120 депутатов однопалатного парламента. Теперь соглашение должно быть ратифицировано правительством страны.

Соглашения подписали 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Мелании и приглашенных гостей.

Один из пунктов документа подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

7 октября советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил, что еще как минимум три-четыре страны могут присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем в ближайшие два месяца.